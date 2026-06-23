В Новосибирске жильцам дома после хлопка газа подбирают временное жилье

В Калининском районе обследуют поврежденное здание на улице Народной Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске жильцам дома на улице Народной, 57, поврежденного после хлопка бытового газа, подбирают временное жилье. Вопрос находится на контроле городской администрации, сообщил мэр Максим Кудрявцев.

По его словам, все экстренные службы оперативно отреагировали на происшествие, на место выезжали представители мэрии и районной администрации. Глава города поручил обеспечить пострадавшим жителям необходимую поддержку.

Как сообщил глава администрации Калининского района Герман Шатула, специалисты провели обследование конструкций дома. Решение о дальнейшей эксплуатации здания будет принято в ближайшие дни.

В доме 20 квартир, зарегистрировано 37 человек. Пока проживание в нем признано невозможным. С жителями поддерживается постоянная связь, им предлагают варианты временного размещения.

На данный момент за временным жильем обратились несколько семей. Также 11 семей запросили социальную поддержку и помощь в приобретении предметов первой необходимости. Отдельно прорабатывается вопрос отдыха детей из пострадавших семей.

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