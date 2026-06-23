В День города в Новосибирске ограничат использование электросамокатов в центре

Запрет введут 28 июня на время массовых мероприятий Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 28 июня, в День города, в центре введут ограничения на использование электросамокатов и другого транспорта индивидуальной мобильности. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании.

По его словам, главная задача властей — обеспечить безопасность горожан во время массовых праздничных мероприятий и снизить риски в местах большого скопления людей.

Как уточнил первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев, с 3:00 до 24:00 будет запрещено движение транспорта и средств индивидуальной мобильности по Красному проспекту и ряду прилегающих улиц. Ограничения также распространятся на размещение электросамокатов в зонах проведения праздника.

В этот день общественный транспорт будет работать по временным схемам. При перекрытии Красного проспекта, Октябрьской магистрали и улицы Кирова маршруты перенаправят на улицы Советскую и Гоголя.

Также с 23 июня в Новосибирске частично перекрыта улица Ленина — участок от площади Ленина до улицы Советской будет закрыт для движения до 1 июля.

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