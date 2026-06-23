В Новосибирске изменят маршруты трамваев после запуска эстакады

Новая развязка на площади Труда помогла разгрузить перекресток Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске после завершения работ на новой эстакаде на площади Труда планируют изменить схемы движения трамваев №2 и №8. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

По его словам, новая эстакада уже введена в эксплуатацию. Сейчас трамваи проходят по ней в тестовом режиме с ограничением скорости. После завершения испытаний движение будет организовано в штатном режиме.

Как отметил начальник департамента транспорта мэрии Павел Ивахненко, перенос трамвайных путей на отдельную эстакаду позволил заметно снизить транспортную нагрузку на один из самых сложных перекрестков города.

До конца июня на объекте планируют установить противовесы для компенсации температурного расширения контактной сети. Также продолжаются работы на дорожном полотне, завершить которые рассчитывают к концу лета.

После окончания всех работ для удобства пассажиров изменят схемы движения трамвайных маршрутов №2 и №8. Внести изменения планируется в конце лета.

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