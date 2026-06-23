В Кузбассе 22-летнего парня задержали по подозрению в убийстве знакомого

Суд отправил обвиняемого под стражу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе полиция задержала 22-летнего парня после гибели его знакомого в ночь на 19 июня 2026 года. Об этом сообщает издание «Сiбдепо».

По данным следствия, между молодыми людьми произошла ссора в квартире на третьем этаже. В какой-то момент подозреваемый вытолкнул оппонента из распахнутого окна. От падения тот получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Правоохранители уже осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили экспертизы. Суд отправил обвиняемого под стражу. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства, чтобы восстановить полную картину произошедшего.

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