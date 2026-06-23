В подъезде жилого дома в Бийске больше двух недель жили голуби

Жильцы подкармливали птиц. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Бийске в подъезде многоквартирного дома больше двух недель жили голуби. Птицы попали туда с чердака во время ремонта крыши. Об этом сообщает издание «Бийский рабочий».

Поначалу голуби испуганно сидели в углу, но потом освоились и не хотели улетать даже через открытые окна. За это время в подъезде появились перья, пыль и помет. Жильцы подкармливали птиц. Ситуацию разрешила управляющая компания — голубей выпустили на улицу.

Ветеринар Ольга Авилкина предупредила, что соседство с птицами опасно для здоровья: они переносят орнитоз, сальмонеллез и туберкулез. Кроме того, перья и помет загрязняют пространство, а вдыхание пыли может вызвать астму и риниты. Особенно сильно рискуют дети, пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет.

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