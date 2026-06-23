В Новосибирске готовят к запуску новый трамвайный маршрут №17

Интервал движения трамвая №17 — около 20 минут. Фото: мэрия Новосибирска.

В Новосибирске профильные службы провели пробную обкатку нового трамвайного маршрута №17, который должен связать Сосновый бор с площадью Калинина. По итогам тестирования власти рассмотрят вопрос о включении маршрута в систему регулярных пассажирских перевозок.

- Профильные службы провели пробную обкатку нового трамвайного маршрута № 17 от Соснового бора до площади Калинина. Исходя из результатов обкатки нужно принять взвешенное решение о включении маршрута в регулярные перевозки пассажиров, — пояснил мэр Максим Кудрявцев.

По словам начальника департамента транспорта мэрии Павла Ивахненко, все модели трамваев парка успешно прошли все повороты и участки будущего маршрута.

Для запуска линии предстоит решить две основные задачи: обустроить остановочную платформу на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Учительской, а также реконструировать светофорный объект. Эти работы планируют выполнить в течение нынешнего и следующего годов.

После запуска по маршруту №17 будут курсировать три трамвая с интервалом движения около 20 минут.

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