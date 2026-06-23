В Новосибирске начнут строить трамвайную линию до автовокзала «Восточный»

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске планируют начать строительство трамвайных путей до автовокзала «Восточный» на Гусинобродском шоссе. О развитии транспортной инфраструктуры сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
По его словам, новая линия позволит улучшить транспортную доступность автовокзала и снизить нагрузку на одну из самых загруженных городских магистралей.
Как сообщил первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев, проектная документация уже разработана. В нее внесли корректировки по замечаниям экспертизы, сейчас ожидается получение положительного заключения.
Финансирование проекта предусмотрено на 2026 и 2027 годы. После завершения строительства планируется запустить регулярное движение трамваев до автовокзала «Восточный».
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