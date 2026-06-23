В Карасуке начнут проектировать новую поликлинику на 310 посещений

Медучреждение планируют построить по федеральному проекту модернизации здравоохранения Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Карасуке Новосибирской области начнется проектирование новой поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Новосибирской области.

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий, программа на 2026–2030 годы предусматривает как строительство новых медицинских объектов, так и капитальный ремонт действующих поликлиник.

Новая поликлиника в Карасуке будет рассчитана на 310 посещений в смену, из которых 80 предназначены для детского населения. Для строительства предусмотрен земельный участок площадью 1,4 гектара.

По словам главного врача Карасукской центральной районной больницы Александра Лидера, необходимость в новом здании возникла из-за нехватки площадей. За последние годы на базе ЦРБ открыли несколько межрайонных центров, а специалисты больницы принимают пациентов не только из Карасукского округа, но и из соседних районов области.

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