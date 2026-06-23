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НовостиОбщество23 июня 2026 6:56

В Карасуке начнут проектировать новую поликлинику на 310 посещений

Медучреждение планируют построить по федеральному проекту модернизации здравоохранения
Екатерина ХАЛИМОВА
Медучреждение планируют построить по федеральному проекту модернизации здравоохранения

Медучреждение планируют построить по федеральному проекту модернизации здравоохранения

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Карасуке Новосибирской области начнется проектирование новой поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Новосибирской области.

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий, программа на 2026–2030 годы предусматривает как строительство новых медицинских объектов, так и капитальный ремонт действующих поликлиник.

Новая поликлиника в Карасуке будет рассчитана на 310 посещений в смену, из которых 80 предназначены для детского населения. Для строительства предусмотрен земельный участок площадью 1,4 гектара.

По словам главного врача Карасукской центральной районной больницы Александра Лидера, необходимость в новом здании возникла из-за нехватки площадей. За последние годы на базе ЦРБ открыли несколько межрайонных центров, а специалисты больницы принимают пациентов не только из Карасукского округа, но и из соседних районов области.

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