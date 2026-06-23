Суд удовлетворил жалобу новосибирца на определение инспектора ДПС

Инцидент произошел 23 марта на улице Сибирской. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Житель Карасука добился в суде отмены решения инспектора ДПС, который отказался возбуждать административное дело после того, как его машина провалилась в яму на дороге и получила повреждения. Инцидент произошел 23 марта на улице Сибирской. Об этом сообщили в пресс-службе Карасукского районного суда региона.

23 марта около 16:40 мужчина ехал на Toyota Probox по улице Сибирской. На проезжей части была вода, закрывавшая всю дорогу. Он притормозил и поехал медленно, предполагая, что под водой могут быть ямы, но передняя правая часть автомобиля все равно провалилась в выбоину. От удара оторвалась деталь.

На место выезжал инспектор, сотрудники Госавтоинспекции делали замеры, откачивали воду, проводили фото- и видеосъемку. Они зафиксировали выбоину размером 1 метр 30 сантиметров в ширину, 6 метров 40 сантиметров в длину и 20 сантиметров в глубину. Ремонтных работ на участке не велось, дорогу размыло водой.

Из-за отказа инспектора возбуждать дело водитель не смог получить страховку. Суд пришел к выводу, что сотрудник Госавтоинспекции не привел мотивированного обоснования своего решения, не установил причины ДТП и не дал оценки состоянию дорожного полотна, что не позволило объективно разобраться в случившемся. Суд отменил определение инспектора. Решение пока не вступило в законную силу.

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