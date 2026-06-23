В Кировском районе Новосибирска обновляют аллею и строят хоккейную коробку

Новое спортивное сооружение планируют открыть уже в сентябре Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе Новосибирска продолжается благоустройство аллеи «110-летия Новосибирска» и строительство новой крытой хоккейной коробки. Работы ведутся по наказам жителей депутатам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

На аллее уже завершили укладку асфальтового покрытия. Сейчас специалисты обустраивают пешеходные дорожки и газоны. После завершения работ территория станет полноценной прогулочной зоной для жителей Затулинского жилмассива и гостей района.

Параллельно завершается строительство крытой хоккейной коробки. В спортивном комплексе предусмотрены теплые раздевалки и тренировочный зал. Открытие объекта запланировано на сентябрь.

Зимой площадка будет использоваться как каток, а летом ее адаптируют для игры в футбол и волейбол. Рядом уже работает спортивная площадка, которая пользуется популярностью у местных жителей.

Как отметил глава администрации Кировского района Андрей Выходцев, планы по благоустройству аллеи и строительству спортивного объекта были озвучены год назад в рамках программы «Город без окраин».

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