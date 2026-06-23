В Новосибирской области компанию оштрафовали за прием экс-чиновника

Нарушение антикоррупционного законодательства выявила прокуратура Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Купинском районе Новосибирской области акционерное общество и его руководителя привлекли к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Во время проверки прокуратура установила, что организация приняла на работу сотрудника, который ранее занимал должность муниципального служащего в Стеклянском сельсовете Купинского района.

По закону работодатель обязан в течение десяти дней уведомить уполномоченный орган о заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим. Однако организация этого не сделала, несмотря на то что новый сотрудник сообщил о прохождении муниципальной службы.

По итогам проверки прокурор возбудил административные дела по статье о незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего.

Юридическому лицу назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Руководителя организации также привлекли к ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей

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