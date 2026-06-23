В Новосибирской области ликвидировали незаконную свалку на сельхозземле

Нарушение выявили в Коченевском районе еще в 2022 году Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП

В Коченевском районе Новосибирской области полностью ликвидировали несанкционированную свалку на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Нарушение было выявлено еще в 2022 году в границах Совхозного сельсовета. Инспекторы установили захламление плодородного слоя почвы отходами производства и потребления, а также твердыми коммунальными отходами на площади почти 110 квадратных метров.

Основанием для проверки стали материалы, поступившие из регионального министерства природных ресурсов и экологии. После обследования собственнику участка объявили предостережение о недопустимости нарушения земельного законодательства и рекомендовали убрать мусор.

Позже, в октябре 2025 года, правообладателю выдали предписание об устранении нарушений до 20 мая 2026 года. Во время выездного обследования 19 июня 2026 года инспектор Россельхознадзора подтвердил, что свалка полностью ликвидирована.

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