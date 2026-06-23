Новосибирский Роспотребнадзор усилил контроль качества воздуха в регионе

Новосибирцам дали рекомендации из-за режима неблагоприятных метеоусловий Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области из-за установившихся неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) Роспотребнадзор усилил мониторинг качества атмосферного воздуха. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Специалисты пояснили, что в период НМУ вредные вещества хуже рассеиваются в атмосфере, что может негативно сказаться на самочувствии людей, особенно страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и аллергией.

Жителям региона рекомендовали сократить время пребывания на улице, особенно рядом с оживленными дорогами и промышленными предприятиями. Также новосибирцам советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, держать окна закрытыми в ночные и утренние часы, пользоваться очистителями воздуха и ежедневно проводить влажную уборку помещений.

Особое внимание на свое здоровье следует обратить детям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями. Им рекомендуют избегать длительных прогулок и иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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