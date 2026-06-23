Знак качества «Новосибирская марка» получили 64 предприятия

Конкурс учредили в 2002 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске подвели итоги ежегодного конкурса «Новосибирская марка», по результатам которого 64 компании получили городской знак качества. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Конкурс учредили в 2002 году, его проводят мэрия совместно с Новосибирской городской торгово-промышленной палатой. За время существования премии лауреатами стали около 700 организаций.

Участие в конкурсе позволяет бизнесу не только заявить о себе, но и сравнить свои показатели с конкурентами в своем сегменте рынка. Знак давно зарекомендовал себя как символ качества и безопасности, подтверждающий, что товары и услуги новосибирских компаний соответствуют высоким стандартам. Победители смогут использовать символику конкурса в течение года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX