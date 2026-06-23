Жителя Новосибирской области осудили за уклонение от надзора полиции

Мужчина самовольно покинул место жительства и скрывался от контроля МВД Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Мошковском районе Новосибирской области суд вынес приговор местному жителю Владимиру Шодику, которого признали виновным в уклонении от административного надзора. Об этом сообщили в пресс-службе Мошковского районного суда.

Ранее мужчина был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и после освобождения находился под административным надзором. Суд обязал его раз в месяц являться на регистрацию в органы внутренних дел и запретил покидать место жительства в ночное время.

Как установил суд, в апреле 2025 года житель Мошковского района без уведомления полиции покинул место проживания и стал жить в разных районах. При этом о смене адреса он сотрудников МВД не уведомил. Позже мужчину обнаружили и задержали полицейские.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Дело рассмотрели в особом порядке.

Суд назначил ему четыре месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Однако в срок наказания зачли время содержания под стражей и под домашним арестом, поэтому назначенное наказание было признано отбытым. Мужчину освободили из-под стражи прямо в зале суда.

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