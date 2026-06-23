Суд обязал энергетиков отремонтировать тепловую камеру в Новосибирске

Работы на улице Золотодолинской должны завершить до декабря 2026 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Советский районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры и обязал ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» провести ремонт тепловой камеры 1УТ-10 на улице Золотодолинской. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Прокуратура Советского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ и выявила нарушения. По ее итогам 20 марта 2026 года предприятию внесли представление с требованием устранить нарушения и отремонтировать объект теплоснабжения.

Поскольку необходимые работы выполнены не были, прокурор обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц. Ведомство указало, что состояние тепловой камеры затрагивает вопросы безопасного и надежного теплоснабжения жителей.

Суд поддержал требования прокуратуры и обязал предприятие провести ремонт тепловой камеры до 1 декабря 2026 года.

Решение Советского районного суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в установленном порядке.

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