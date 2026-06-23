Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+27°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 июня 2026 5:16

Суд обязал энергетиков отремонтировать тепловую камеру в Новосибирске

Работы на улице Золотодолинской должны завершить до декабря 2026 года
Екатерина ХАЛИМОВА
Работы на улице Золотодолинской должны завершить до декабря 2026 года

Работы на улице Золотодолинской должны завершить до декабря 2026 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Советский районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры и обязал ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» провести ремонт тепловой камеры 1УТ-10 на улице Золотодолинской. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Прокуратура Советского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ и выявила нарушения. По ее итогам 20 марта 2026 года предприятию внесли представление с требованием устранить нарушения и отремонтировать объект теплоснабжения.

Поскольку необходимые работы выполнены не были, прокурор обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц. Ведомство указало, что состояние тепловой камеры затрагивает вопросы безопасного и надежного теплоснабжения жителей.

Суд поддержал требования прокуратуры и обязал предприятие провести ремонт тепловой камеры до 1 декабря 2026 года.

Решение Советского районного суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в установленном порядке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX