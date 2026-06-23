Новосибирец погасил долг за штрафы ПДД в 79 000 рублей за сутки

Суд прекратил производство по делу. Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

В Новосибирске местный житель в последний момент полностью рассчитался по долгам за превышение скорости, чтобы избежать более строгого наказания. Мужчине угрожал административный арест до 15 суток либо обязательные работы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Как выяснилось, новосибирец регулярно получал штрафы за нарушение скоростного режима, но в установленный срок их не оплачивал. После этого суд удвоил сумму взыскания, а документы передали приставам. Мужчина продолжал уклоняться от платежей, из-за чего ему начислили исполнительский сбор, и общий долг превысил 79 000 рублей.

Приставу удалось связаться с должником и вызвать его на прием. На мужчину составили 38 административных протоколов за уклонение от наказания и передали материалы в мировой суд Октябрьского района. Ознакомившись с законодательством, нарушитель понял, что судья может удвоить штраф либо назначить арест или обязательные работы, и в течение суток полностью погасил все долги.

Поскольку мужчина успел рассчитаться до начала заседания, суд прекратил производство по делу, ограничившись устным замечанием на основании статьи 2.9 КоАП РФ.

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