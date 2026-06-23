В Новосибирске заменят 1155 метров трамвайных путей на четырех улицах

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске в 2026 году заменят 1155 метров трамвайных путей на четырех улицах. Работы пройдут на улицах Мира, Оловозаводской, Зыряновской и Вертковской.
На еженедельном оперативном совещании мэр Максим Кудрявцев заявил, что город продолжает развивать рельсовый каркас, который объединяет метро, электрички и трамваи. В прошлом году, по его словам, отремонтировали почти 6 километров трамвайных путей и закупили новые вагоны модели Т-701.
В этом сезоне МКП «Горэлектротранспорт» займется заменой рельсошпальной решетки. Кроме того, в 2026 году планируют благоустроить пять остановочных пунктов — на остановках «Ул. Зыряновская», «Ул. Гурьевская» и «Ул. Оловозаводская».
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