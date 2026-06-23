Почти 1,5 тысяч новосибирцев совмещают уход за детьми с работой

Размер выплаты составляет 40% от среднего заработка. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области почти полторы тысячи родителей досрочно вышли на работу из отпуска по уходу за ребенком, но при этом сохранили ежемесячное пособие. Выплаты им продолжают перечислять, пока малышам не исполнится полтора года. Об этом сообщили в Отделении СФР по региону.

Чтобы оформить пособие, работающему родителю нужно подать по месту работы два заявления — о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и о назначении выплаты. Работодатель сам направляет все сведения в региональное Отделение Социального фонда. При этом получать пособие может не только мама или папа, но и другие работающие родственники, например, бабушка, если именно она ухаживает за малышом.

Размер выплаты составляет 40% от среднего заработка за предыдущие два года и рассчитывается индивидуально. В этом году в регионе минимальная сумма — от 12,8 тысячи рублей, максимальная — до 83 тысяч рублей. Если в семье двое детей младше полутора лет, пособие назначают на каждого.

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