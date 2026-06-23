Новосибирцу грозит срок за ДТП с пострадавшим мотоциклистом

Авария произошла 28 апреля. Фото: прокуратура Новосибирской области

Прокуратура Сузунского района направила в суд уголовное дело против 43-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию и скрылся. Авария произошла 28 апреля 2025 года на перекрестке Центрального проезда и улицы Панфилова в рабочем поселке Сузун. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, мужчина за рулем Toyota Mark II при повороте налево не пропустил мотоциклиста, который ехал по главной дороге. Водитель мотоцикла, как выяснилось позже, находился в наркотическом опьянении и не имел прав. В результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы, опасные для жизни. После аварии водитель автомобиля уехал с места происшествия.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Ему грозит до 7 лет лишения свободы с запретом управлять транспортом еще на три года. Дело будет рассматривать Сузунский районный суд.

Второго участника ДТП — мотоциклиста — тоже привлекли к ответственности. Он уже получил наказание по другой статье за управление в состоянии опьянения. Суд назначил ему 200 часов обязательных работ, запретил садиться за руль на два года, а его мотоцикл конфисковали в доход государства.

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