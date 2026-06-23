В Новосибирске опубликовали результаты ЕГЭ-2026 по физике и обществознанию

Подать заявление на апелляцию можно будет 24 и 25 июня. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области 23 июня официально объявили результаты единого госэкзамена по физике и обществознанию, которые школьники сдавали 11 июня. Подать заявление на апелляцию можно будет 24 и 25 июня. Об этом сообщили на сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования.

Напомним, 22 июня в регионе уже обнародовали оценки за основной госэкзамен по всем предметам. Тогда стали известны баллы школьников за испытания, прошедшие 16 и 19 июня.

В первый из этих дней, 16 июня, девятиклассники сдавали физику, химию, биологию, историю, географию, обществознание, литературу, информатику, а также немецкий, французский, испанский и английский языки. Кроме того, в эту дату проходили экзамены в форме государственного выпускного экзамена по физике, биологии, истории, географии, обществознанию, литературе и английскому языку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX