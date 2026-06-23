Новосибирцы требуют 32 млн рублей после затопления подземной парковки

Инцидент произошел 28 января 2026 года. Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области

В Железнодорожном районном суде Новосибирска находятся десять исков от жителей многоквартирного дома к управляющей компании и городскому водоканалу. Предварительная дата заседания пока не назначена, о времени слушаний сообщат дополнительно. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По данным исковых заявлений, инцидент произошел 28 января 2026 года. В тот день двухуровневую подземную парковку жилого дома в Железнодорожном районе затопило. Нижний уровень ушел под воду на 110 сантиметров, верхний — на 27 сантиметров.

На парковке в это время стояли машины, принадлежащие истцам. В результате затопления транспортные средства получили повреждения. Общая сумма ущерба, которую требуют возместить все заявители, превышает 32 миллиона рублей.

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