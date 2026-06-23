Женщина намерена взыскать с отеля под Новосибирском 133 тысячи рублей

Предварительное слушание по делу назначено на 20 августа. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Судебное разбирательство между постояльцем и сетью отелей пройдет в Октябрьском районном суде Новосибирска. Предварительное слушание по этому делу назначено на 20 августа. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Истец утверждает, что во время проживания сотрудники гостиницы допустили сразу несколько серьезных нарушений. В их числе он называет срыв сроков заселения, выдачу сломанного и грязного инвентаря, а также неправильную информацию о правилах размещения с питомцами. Кроме того, по словам мужчины, персонал переселил его в другой номер без согласия и вел себя некорректно.

Истец дважды отправлял руководству отеля письменные претензии. Он просил либо вернуть уплаченные деньги, либо заново оказать услугу должным образом, а также выплатить неустойку. Однако компания никак не отреагировала на эти обращения.

Теперь истец требует взыскать с ответчика 51 930 рублей, которые он заплатил за проживание. Также он просит неустойку за просрочку выполнения его требований в той же сумме — 51 930 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей и штраф за отказ урегулировать спор добровольно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX