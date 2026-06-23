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НовостиОбщество23 июня 2026 3:27

Женщина намерена взыскать с отеля под Новосибирском 133 тысячи рублей

Истец утверждает, что сотрудники гостиницы допустили сразу несколько серьезных нарушений
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Предварительное слушание по делу назначено на 20 августа.

Предварительное слушание по делу назначено на 20 августа.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Судебное разбирательство между постояльцем и сетью отелей пройдет в Октябрьском районном суде Новосибирска. Предварительное слушание по этому делу назначено на 20 августа. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Истец утверждает, что во время проживания сотрудники гостиницы допустили сразу несколько серьезных нарушений. В их числе он называет срыв сроков заселения, выдачу сломанного и грязного инвентаря, а также неправильную информацию о правилах размещения с питомцами. Кроме того, по словам мужчины, персонал переселил его в другой номер без согласия и вел себя некорректно.

Истец дважды отправлял руководству отеля письменные претензии. Он просил либо вернуть уплаченные деньги, либо заново оказать услугу должным образом, а также выплатить неустойку. Однако компания никак не отреагировала на эти обращения.

Теперь истец требует взыскать с ответчика 51 930 рублей, которые он заплатил за проживание. Также он просит неустойку за просрочку выполнения его требований в той же сумме — 51 930 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей и штраф за отказ урегулировать спор добровольно.

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