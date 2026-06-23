Новосибирцы почтили память погибших в войне минутой молчания

Она приурочена к 85-й годовщине начала ВОВ. Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева

В Новосибирске 22 июня прошла акция «Минута молчания», приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Акция прошла в 12.15 по московскому времени.

Именно в этот день в 1941 году нацистская Германия напала на Советский Союз. С первых недель войны Новосибирск стал важным опорным пунктом – уже в июне на фронт ушли первые эшелоны с солдатами, а в июле в область начали прибывать эвакуированные. За годы войны сюда перебросили больше ста заводов, предприятий и институтов из крупнейших городов страны.

Сотни тысяч новосибирцев ушли воевать, а те, кто остался, работали в тылу под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Промышленное производство в городе за это время выросло в 5,3 раза.

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