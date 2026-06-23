Подстанцию скорой помощи построят в Новосибирске за 223,3 млн рублей

Контракт на возведение объекта уже заключили. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Первомайском районе Новосибирска появится новая подстанция скорой медицинской помощи. Строительство обойдется бюджету в 223,3 миллиона рублей. Информация размещена на сайте ЕИС Закупки.

Контракт на возведение объекта уже заключили. Начальная цена закупки составляла почти 266 миллионов, но в итоге остановились на сумме 223,3 миллиона. Подрядчику предстоит построить само здание станции и котельную, а рядом с ними заасфальтировать территорию и провести озеленение.

Участок под застройку выделили в микрорайоне Матвеевка – его площадь составляет 3,5 тысячи квадратных метров. По условиям контракта, все работы нужно завершить и сдать объект в эксплуатацию до 27 сентября 2027 года.

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