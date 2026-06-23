49 новосибирских компаний повысят производительность в нацпроекте в этом году

Фото: Региональный центр компетенций в сфере производительности труда НСО

До конца года еще 19 компаний могут стать участниками федерального проекта «Производительность труда». Сейчас к нему присоединились 24 компании, еще 6 - получают региональные меры господдержки.

Среди новых участников федепроекта - ресурсоснабжающая организация, строительные предприятия, производитель консервов, швейное производство, компания, выпускающая биологически активные добавки, и другие. Так, в начале года системообразующая территориальная сетевая организация региона «Россети Новосибирск» («РЭС») начала оптимизацию процесса утверждения бизнес-плана инвестиционного проекта. В ближайшее время компания подведет итоги внедрения бережливых технологий. Одновременно с «РЭС» к федеральному проекту присоединилась компания «Авиатехснаб», которая специализируется на производстве авиационно-технических изделий для обслуживания и ремонта воздушных судов. Сотрудники при поддержке экспертов РЦК нарастят объём выпуска гидроподъемников.

Региональные меры господдержки получают IT-компания, завод сэндвич-панелей, производители полиэтиленовых труб, упаковочных материалов, продуктов для красоты и здоровья и другие. В мае промежуточные итоги внедрения бережливых технологий подвела компания по выпуску биодобавок BIOREVOL: устранение выявленных потерь позволит ускорить выпуск сыпучих продуктов на 46%. А среди компаний, которые только начали работу с РЦК, - кондитерский дом «Куликовский». Предприятие планирует нарастить объёмы производства.

Напомним, с 2019 по 2025 годы уже 206 компаний региона повысили производительность труда и в среднем увеличили выработку на 51%, а также снизили время протекания процессов на 28%.

Справочная информация: с 2025 года мероприятия и меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональное министерство экономического развития. Подробнее - на ИТ-платформе производительность.рф.