В Новосибирской области ограничат продажу топлива на АЗС

Он уже поручил минпромторгу срочно связаться с владельцами заправочных сетей. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Андрей Травников дал поручение ограничить продажу топлива на АЗС в Новосибирской области.

- В связи с введением ограничений на отпуск топлива на АЗС в некоторых соседних регионах, очевидно, что для недопущения спекулятивного спроса, нам также придется пойти на такое решение, - сообщил глава региона в своем-телеграм-канале.

Он уже поручил минпромторгу срочно связаться с владельцами заправочных сетей. Они должны провести переговоры и выработать единую позицию по этому вопросу.

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