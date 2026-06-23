Новосибирца осудили за убийство знакомого на глазах у его матери

Удар был целенаправленным и нанесенным с достаточной силой. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 5 на 6 октября 2025 года в селе Барлак Новосибирской области во время ссоры в квартире местный житель нанес знакомому удар ножом в грудь, от которого тот скончался на месте. Преступление произошло на глазах у матери погибшего, которая также жила в этой квартире. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Мошковский районный суд признал 50-летнего мужчину виновным в убийстве по первой части 105-й статьи Уголовного кодекса. Подсудимый уверял, что не хотел убивать приятеля и что тот якобы сам напоролся на нож. Однако суд изучил все доказательства, включая заключения судмедэкспертов и показания свидетелей, и отклонил эту версию как ложную.

Экспертиза показала, что ранение не могло возникнуть при падении или случайном натыкании на лезвие. Удар был целенаправленным и нанесенным с достаточной силой.

В итоге суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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