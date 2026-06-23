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НовостиОбщество23 июня 2026 2:03

Новосибирец продает монету времен Николая II за 197,5 тысяч рублей

На продажу выставили золотую монету номиналом 15 рублей
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Монета досталась продавцу по наследству.

Монета досталась продавцу по наследству.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Новосибирска продает золотую монету номиналом 15 рублей, выпущенную в 1897 году, за 197 555 рублей. Объявление размещено на популярном сайте.

Согласно информации, монета досталась продавцу по наследству. Ее подарили его родителям на свадьбу от бабушки. На аверсе монеты изображен профиль императора Николая II, а также надписи «Б.М. НИКОЛАЙ ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС» и «15 РУБЛЕЙ 1897 Г». На оборотной стороне указан вес чистого золота — 2 золотника 69,36 доли.

Продавец указал, что цена является окончательной и снижать ее он не намерен. Объявление было размещено 19 июня и на сегодняшний день набрало 3384 просмотра.

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