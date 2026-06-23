Горячую воду отключили на пяти улицах Новосибирска из-за аварий

В Октябрьском районе отключение началось раньше. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители Железнодорожного и Октябрьского районов Новосибирска остались без горячего водоснабжения вечером 22 июня. Аварийные отключения произошли на нескольких улицах города. Об этом свидетельствуют данные карты отключений.

В Железнодорожном районе горячую воду перекрыли в 21:00 22 июня на улицах Ленина, Дмитрия Шамшурина, Движенцев и 1905 года. Причиной стало устранение дефекта на трубопроводе t1 и t2 диаметром 200 миллиметров в тепловой камере 1509-5 по адресу Шамшурина, 55. Водоснабжение должны восстановить к 22:00 23 июня.

В Октябрьском районе отключение началось раньше – в 12:00 22 июня. Без горячей воды остались жители улицы Лазурной. Там коммунальщики ищут и устраняют дефект на трубопроводе Т2 диаметром 125 миллиметров между тепловыми камерами 0809 и 0809-1 у дома номер 14 по улице Лазурной. Ремонтные работы на этой улице также планируют завершить к 22:00 23 июня.

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