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НовостиОбщество23 июня 2026 1:26

Татьяна Ильина покинула пост директора новосибирского театра «Старый дом»

Исполняющей обязанности директора назначена Елена Соколова
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Ильина возглавила театр в 2023 году.

Ильина возглавила театр в 2023 году.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Татьяна Ильина покинула пост руководителя драматического театра «Старый дом». Исполняющей обязанности директора назначена Елена Соколова. Информация размещена на сайте театра.

Ильина возглавила театр в 2023 году, придя на смену Антониде Гореявчевой, ушедшей в конце декабря 2022 года. До назначения в «Старый дом» Ильина шестнадцать лет проработала начальником отдела развития Новосибирского музыкального театра.

Ильина является членом Союза театральных деятелей России. Она неоднократно входила в состав жюри и экспертного совета региональной театральной премии «Парадиз». Также у нее есть опыт преподавания.

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