Новосибирцы предпочитают проводить отпуск в Турции и Италии

Самым популярным зарубежным направлением оказалась Турция. Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Четыре из десяти россиян считают, что отпуск лучше проводить в России, а три из десяти отдают предпочтение загранице. Остальные пока не могут определиться с выбором. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

В опросе участвовали три тысячи экономически активных жителей из всех регионов страны, включая Новосибирск. Мужчины чаще женщин голосуют за отдых внутри страны — 43% против 37%. А женщины чуть активнее выбирают зарубежные поездки: 32% против 30% у мужчин.

Среди молодежи до 35 лет мнения разделились почти поровну: заграницу предпочитают 34%, отдых в России — 35%. У респондентов старшего возраста расклад иной: за поездки по стране выступают 41–42%, а за рубеж — только 30%.

Самым популярным зарубежным направлением оказалась Турция, ее выбрали 11% опрошенных. На втором месте Италия с 10% голосов, на третьем — Таиланд (7%). Египет, Китай и Греция набрали по 5%, а Вьетнам, Испания и Франция — по 3%. За последние четыре года интерес россиян к Китаю заметно вырос, а Испания и Объединенные Арабские Эмираты, напротив, потеряли популярность.

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