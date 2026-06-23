Вылет четырех рейсов задерживается в аэропорту Новосибирска

Рейс EO 3657 в Камрань должен был вылететь в 07:25. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 23 июня в новосибирском аэропорту Толмачево задержали вылет и прилет рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

В частности, рейс EO 3657 в Камрань должен был вылететь в 07:25, но его перенесли на 16:15. Рейс 5N 572 в Санкт-Петербург отложили с 08:05 до 10:20. Вылет DP 6526 в московский Шереметьево сдвинули с 08:15 на 14:25. Рейс FV 6652 в Сочи вместо 10:40 теперь ожидается в 12:40.

Задержки коснулись и прибывающих бортов. Самолет EO 3658 из Камрани должен был сесть в 04:30, но его прилет ожидают только в 15:02. Рейс 5N 571 из Санкт-Петербурга перенесли с 07:05 на 09:40. Борт DP 6525 из Москвы (Шереметьево) вместо 07:35 прибудет в 14:16.

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