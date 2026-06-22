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НовостиЗдоровье22 июня 2026 17:02

Диетолог Русакова рассказала о вреде нерафинированного масла

При нагревании во время жарки оно выделяет канцерогены
Валерия МОРГУНЕНКО
Безопасны только рафинированные и дезодорированные масла с высокой точкой дымления.

Безопасны только рафинированные и дезодорированные масла с высокой точкой дымления.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Использование нерафинированного масла для жарки продуктов может быть небезопасно для здоровья – при нагревании оно выделяет канцерогены. Об этом рассказала врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, при нагревании выше точки дымления в таком масле образуются канцерогены и трансжиры, что повышает риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Нерафинированное подсолнечное масло теряет стабильность уже при 170°С.

– При регулярном использовании для жарки действительно могут возникнуть проблемы со здоровьем, – подчеркнула Русакова.

Она добавила, что токсины оседают во внутренних органах и вызывают хроническое воспаление. Повторное использование масла также опасно. Безопасны только рафинированные и дезодорированные масла с высокой точкой дымления – подсолнечное, оливковое, кокосовое, арахисовое.

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