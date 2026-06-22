Диетолог Русакова рассказала о вреде нерафинированного масла

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.
Использование нерафинированного масла для жарки продуктов может быть небезопасно для здоровья – при нагревании оно выделяет канцерогены. Об этом рассказала врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с «Абзацем».
По словам специалиста, при нагревании выше точки дымления в таком масле образуются канцерогены и трансжиры, что повышает риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Нерафинированное подсолнечное масло теряет стабильность уже при 170°С.
– При регулярном использовании для жарки действительно могут возникнуть проблемы со здоровьем, – подчеркнула Русакова.
Она добавила, что токсины оседают во внутренних органах и вызывают хроническое воспаление. Повторное использование масла также опасно. Безопасны только рафинированные и дезодорированные масла с высокой точкой дымления – подсолнечное, оливковое, кокосовое, арахисовое.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru