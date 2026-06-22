Нутрициолог Чернышова объяснила вред одинаковых завтраков на каждый день

Утренний прием пищи должен быть разнообразным и включать сезонные продукты. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Ежедневный однообразный завтрак негативно сказывается на здоровье и лишает организм полезных веществ. Об этом предупредила Врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, утренний прием пищи должен быть разнообразным и включать сезонные продукты

– Если мы едим всегда только овсянку, мы лишаем себя веществ, которых в овсянке нет или недостаточно. А если сегодня едим овсянку, завтра – яйцо, а послезавтра – творог, то добираем разные полезные вещества, – объяснила врач.

Она подчеркнула, что завтрак – это не только энергия, но и строительный материал для клеток. Организму нужны белки, железо, цинк, магний и другие микроэлементы. Специалист также посоветовала не использовать полуфабрикаты и учитывать противопоказания по здоровью.

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