Медики Кузбасса назвали опасные условия купания

Перед заходом в воду необходимо убедиться в безопасности дна. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство здравоохранения Кемеровской области перечислило случаи, когда купание категорически запрещено. Такой запрос в ведомство направило VSE42.Ru.

В первую очередь нельзя заходить в воду при повышенной температуре, ознобе, головной боли или расстройстве ЖКТ. Также под строгим запретом – шторм и гроза. Медики не советуют купаться сразу после еды и натощак. Должно пройти 1,5-2 часа после легкого перекуса, а вот алкоголь под запретом.

Перед заходом в воду необходимо убедиться в безопасности дна. В жаркую погоду во избежание спазма сосудов сначала нужно намочить грудь, живот и затылок, заходить медленно, на уровне пояса остановиться на 20-30 секунд. При температуре воды ниже +18°C нырять не рекомендуется. Для детей первое купание в сезоне не должно превышать 3-5 минут и проходить только под присмотром взрослых.

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