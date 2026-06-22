Площадку у ДК Горького в Новосибирске благоустроят к осени за 4,8 млн рублей

Все работы должны завершить до 31 августа 2026 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске приведут в порядок территорию рядом с ДК имени М. Горького на улице Богдана Хмельницкого за 4,78 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Департамент культуры, спорта и молодежной политики объявил аукцион на благоустройство площадки. Подрядчику предстоит обновить покрытия возле здания, заменить щебеночные, цементобетонные и асфальтобетонные слои, установить новые бортовые камни и обустроить дорожки.

Также здесь отремонтируют отмостку – загрунтуют и оштукатурят стены цоколя, укрепят откосы, заменят люк колодца и благоустроят прилегающий участок дороги. Все работы должны завершить до 31 августа 2026 года.

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