В Новосибирской области перевыполнен план посевной кампании

Сельхозпроизводители засеяли земли региона яровыми, техническими, зерновыми и зернобобовыми, а также кормовыми культурами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области успешно завершили посевную кампанию 2026 года, перевыполнив поставленный план. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства региона.

Сельхозпроизводители засеяли яровыми культурами 1, 9 млн гектаров, то есть 100% от плана. Технические культуры посеяли на площади 652,5 тысячи гектаров – 105,2% от плана. Зерновые и зернобобовые заняли 1,1 млн гектаров, кормовые – более 146 тысяч гектаров.

Замминистра сельского хозяйства региона Андрей Михайлов отметил, что сейчас аграрии приступили к кормозаготовке. Горюче-смазочные материалы в хозяйствах накоплены в достаточном объеме.

С начала года сельхозпредприятия приобрели 144,9 тысячи тонн удобрений, что на 17,3% больше, чем за тот же период 2025 года. Также куплено 103 единицы техники на сумму 1,1 млрд рублей. За январь-июнь 2026 года вывезли 1,5 млн тонн зерна. Это на 29% больше, чем в прошлом году.

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