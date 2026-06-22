В Новосибирске музыканты исполнили «Ленинградскую» симфонию Шостаковича

Спустя 85 лет после начала ВОВ музыка Шостаковича снова прозвучала в Новосибирске. Фото: кадр из видео в канале в МАКС мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

В День памяти и скорби, 22 июня, в Театральном сквере Новосибирска объединенный оркестр Новосибирской филармонии и НОВАТа исполнил Седьмую «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича. Об этом в своем канале в МАКС рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Концерт посвятили легендарной сибирской премьере, которая состоялась в Новосибирске 9 июля 1942 года в присутствии автора. Тогда произведение исполнял эвакуированный в город оркестр Ленинградской филармонии.

Спустя 85 лет после начала Великой Отечественной войны великая музыка Шостаковича снова прозвучала в Новосибирске как символ несокрушимости духа и памяти о подвиге.

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