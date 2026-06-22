ФК «Сибирь» не вышел в Первую лигу после стыковых матчей с «Велесом»

«Сибирь» остается во Второй лиге. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Футбольный клуб «Сибирь» завершил сезон, не сумев пробиться в Первую лигу: новосибирцы сыграли два стыковых матча с московским «Велесом» с разным результатом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Сибирь» выиграла ответный матч у «Велеса» 21 июня в манеже «Заря», но по сумме двух встреч уступили путевку в Первую лигу сопернику. Роковой стала первая игра в Домодедово, где «Сибирь» разгромили со счетом 4:1.

В домашней встрече новосибирцы открыли счет на 10-й минуте – гол забил Антон Кобялко. Также он отправил в ворота соперника второй гол в добавленное время первого тайма. «Велес» забил ответный мяч на 68-й минуте.

Тем не менее «Сибирь» остается во Второй лиге, так как по сумме двух игр счет оказался 5:3 в пользу москвичей.

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