На Мочищенском шоссе в Новосибирске образовался затор из-за ремонта дороги

Фото: Дарья СИДОРЕНКО.
В Новосибирске на Мочищенском шоссе образовалась серьезная пробка из-за дорожных работ, затрудняющих проезд плотному потоку транспорта. Об этом сообщает читательница КП-Новосибирск.
По данным крупных картографических сервисов, движение осложнено как в сторону Заельцовского района, так и в обратном направлении – к центру города.
Причиной многокилометрового затора стали ремонтные работы на проезжей части Мочищенского шоссе. Кроме того, пробки образовались и на прилегающих улицах Жуковского и Аэропорт.
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