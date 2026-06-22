На Мочищенском шоссе в Новосибирске образовался затор из-за ремонта дороги

Также пробки образовались на прилегающих улицах Жуковского и Аэропорт. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

В Новосибирске на Мочищенском шоссе образовалась серьезная пробка из-за дорожных работ, затрудняющих проезд плотному потоку транспорта. Об этом сообщает читательница КП-Новосибирск.

По данным крупных картографических сервисов, движение осложнено как в сторону Заельцовского района, так и в обратном направлении – к центру города.

Причиной многокилометрового затора стали ремонтные работы на проезжей части Мочищенского шоссе. Кроме того, пробки образовались и на прилегающих улицах Жуковского и Аэропорт.

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