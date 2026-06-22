Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+27°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто22 июня 2026 14:46

На Мочищенском шоссе в Новосибирске образовался затор из-за ремонта дороги

Движение затруднено в обе стороны
Валерия МОРГУНЕНКО
Также пробки образовались на прилегающих улицах Жуковского и Аэропорт.

Также пробки образовались на прилегающих улицах Жуковского и Аэропорт.

Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

В Новосибирске на Мочищенском шоссе образовалась серьезная пробка из-за дорожных работ, затрудняющих проезд плотному потоку транспорта. Об этом сообщает читательница КП-Новосибирск.

По данным крупных картографических сервисов, движение осложнено как в сторону Заельцовского района, так и в обратном направлении – к центру города.

Причиной многокилометрового затора стали ремонтные работы на проезжей части Мочищенского шоссе. Кроме того, пробки образовались и на прилегающих улицах Жуковского и Аэропорт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX