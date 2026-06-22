В Новосибирске на парковке автомобиль сбил ребенка на электросамокате

В Октябрьском районе Новосибирска на парковке рынка автомобиль сбил 10-летнего ребенка на электросамокате. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.
ДТП произошло 22 июня в 14:25 на улице Ленинградской, 75. Предварительно известно, что 60-летняя женщина за рулем Toyota RAV4 двигалась по парковке Октябрьского рынка и столкнулась с электросамокатом Kugo Max Speed под управлением мальчика 2016 года рождения.
Характер травм пострадавшего уточняется. На месте работал наряд ДПС, устанавливаются обстоятельства происшествия.
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