Мошенники звонят новосибирцам от имени фонда «Защитники Отечества»

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области активизировались мошенники, которые звонят и пишут членам семей погибших военнослужащих от имени филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Об этом предупредили в пресс-службе регионального филиала.
Аферисты приглашают граждан прийти в учреждение за получением государственных наград. В фонде предупреждают, что не занимаются вручением наград и не приглашают для этого по телефону, через мессенджеры или соцсети.
В учреждении отметили: если вам позвонили или написали неизвестные, не сообщайте личные данные, не называйте коды из СМС и не переходите по ссылкам. Всю информацию уточняйте по официальному телефону филиала.
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