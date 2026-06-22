В Новосибирске на улице Мичурина временно сузят проезжую часть

С 22 июня по 5 июля проезжая часть у дома №13 по улице Мичурина будет сужена на 4 метра. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Центральном округе Новосибирска на улице Мичурина введут временные ограничения движения. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии города.

Начиная с 22 июня по 5 июля проезжая часть у дома №13 по улице Мичурина будет сужена на 4 метра. Причиной ограничений станут ремонтные работы на теплотрассе, которые проводит ООО «НТСК».

В мэрии Новосибирска просят водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и ориентироваться на установленные дорожные знаки.

Напомним, с 23 июня в связи с подготовкой и проведением Дня города начинают действовать масштабные ограничения движения транспорта и парковки на ряде центральных улиц Новосибирска.

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