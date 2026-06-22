В Кемерове несколько суток держится плотный смог и запах в воздухе

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Кемерове уже несколько суток сохраняется плотный смог. Жители города сообщают в соцсетях о белой пелене и неприятном запахе в воздухе. Об этом пишет Сiбдепо.
По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе оценивается как повышенный. В ходе наблюдений зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций по ряду веществ.
Так, в Рудничном и Ленинском районах выявлено превышение диоксида азота. В Ленинском, Заводском и Кировском районах отмечено превышение формальдегида. Кроме того, в Кировском районе зафиксирован повышенный уровень оксида углерода.
Специалисты продолжают мониторинг состояния воздуха в городе.
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