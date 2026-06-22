В Кемерове несколько суток держится плотный смог и запах в воздухе

Специалисты зафиксировали повышенный уровень загрязнения и превышения ПДК Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове уже несколько суток сохраняется плотный смог. Жители города сообщают в соцсетях о белой пелене и неприятном запахе в воздухе. Об этом пишет Сiбдепо.

По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе оценивается как повышенный. В ходе наблюдений зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций по ряду веществ.

Так, в Рудничном и Ленинском районах выявлено превышение диоксида азота. В Ленинском, Заводском и Кировском районах отмечено превышение формальдегида. Кроме того, в Кировском районе зафиксирован повышенный уровень оксида углерода.

Специалисты продолжают мониторинг состояния воздуха в городе.

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