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НовостиОбщество22 июня 2026 13:00

В Кемерове несколько суток держится плотный смог и запах в воздухе

Специалисты зафиксировали повышенный уровень загрязнения и превышения ПДК
Екатерина ХАЛИМОВА
Специалисты зафиксировали повышенный уровень загрязнения и превышения ПДК

Специалисты зафиксировали повышенный уровень загрязнения и превышения ПДК

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове уже несколько суток сохраняется плотный смог. Жители города сообщают в соцсетях о белой пелене и неприятном запахе в воздухе. Об этом пишет Сiбдепо.

По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе оценивается как повышенный. В ходе наблюдений зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций по ряду веществ.

Так, в Рудничном и Ленинском районах выявлено превышение диоксида азота. В Ленинском, Заводском и Кировском районах отмечено превышение формальдегида. Кроме того, в Кировском районе зафиксирован повышенный уровень оксида углерода.

Специалисты продолжают мониторинг состояния воздуха в городе.

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