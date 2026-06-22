В Бердске присвоили звание почетных граждан двум жителям города

Торжественное вручение наград состоится в День города, который в этом году отметит 310-летний юбилей. Фото: пресс-служба администрации Бердска.

На заключительной сессии Совета депутатов Бердска подвели итоги пятилетней работы и выбрали новых почетных граждан города – Данияра Джартанова и Раису Устинову. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Бердска.

Депутаты почти единогласно проголосовали за присвоение звания Данияру Джартанову – Герою Российской Федерации, и Раисе Устиновой – директору Бердского политехнического колледжа и руководителю Союза женщин Бердска.

Звание присуждается за особый вклад в развитие местного самоуправления, экономики, науки, культуры, образования, спорта и других сфер. Торжественное вручение наград состоится в День города, который в этом году отметит 310-летний юбилей.

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