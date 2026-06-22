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НовостиОбщество22 июня 2026 12:42

Новосибирский драмтеатр победил на фестивале «У Троицы»

Спектакль «Зеленая зона» получил награду за лучшую большую форму
Екатерина ХАЛИМОВА
Спектакль «Зеленая зона» получил награду за лучшую большую форму

Спектакль «Зеленая зона» получил награду за лучшую большую форму

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский городской драматический театр дебютировал на XII Международном театральном фестивале У Троицы», который прошел в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Постановка «Зеленая зона» режиссера Сергей Афанасьев была признана лучшим спектаклем большой формы.

Спектакль идет уже 25 лет и за это время получил ряд наград на всероссийских и международных конкурсах. Также он входит в «Золотой фонд театральных постановок России».

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