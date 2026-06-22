Новосибирский драмтеатр победил на фестивале «У Троицы»

Спектакль «Зеленая зона» получил награду за лучшую большую форму Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский городской драматический театр дебютировал на XII Международном театральном фестивале У Троицы», который прошел в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Постановка «Зеленая зона» режиссера Сергей Афанасьев была признана лучшим спектаклем большой формы.

Спектакль идет уже 25 лет и за это время получил ряд наград на всероссийских и международных конкурсах. Также он входит в «Золотой фонд театральных постановок России».

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