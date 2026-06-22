В Кемерове за неделю в больницу Беляева обратились более 6,6 тыс пациентов

Медики провели сотни операций и десятки выездов санавиации Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове за прошедшую неделю в больницу имени Беляева обратились 6 680 пациентов. Такие данные привели в медицинском учреждении. Об этом пишет Сiбдепо.

Большая часть обращений — 6 416 человек — пришлась на консультации в поликлиниках. Еще 264 пациента были осмотрены врачами в рамках выездной работы на местах.

За этот же период хирурги больницы провели 901 операцию. В стационары для дальнейшего лечения госпитализировали 1 099 человек.

Также за неделю врачи 22 раза вылетали на вызовы по линии санитарной авиации, оказывая помощь пациентам в экстренных ситуациях.

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