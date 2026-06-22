В Новосибирской области усилили контроль за пожарами из-за жары

Губернатор поручил муниципалитетам активнее использовать патрульные группы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил главам муниципалитетов продолжить активную работу патрульно-маневренных групп для предупреждения природных пожаров. Такое поручение он дал на оперативном совещании в правительстве региона.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин, в регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности. При этом за последнюю неделю лесных пожаров допущено не было.

Особое внимание специалисты уделяют территориям, граничащим с Омской и Томской областями, а также с Казахстаном. Для контроля обстановки усилено наземное патрулирование.

Глава региона отметил, что патрульно-маневренные группы, которые активно работали весной, должны и дальше контролировать ситуацию.

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