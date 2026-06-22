В Саратовской области неделю ищут 61-летнего мужчину в белых туфлях

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В городе Вольске Саратовской области продолжаются поиски 61-летнего Павла Минникова. Мужчина ушел из дома 15 июня и с тех пор не выходил на связь. Об этом пишет телеканал «Саратов 24».
По данным поискового отряда ЛизаАлерт, рост пропавшего составляет 176 сантиметров, он худощавого телосложения, с черными волосами с проседью и зелеными глазами.
В день исчезновения на нем были серая куртка, рубашка, темные брюки, белые туфли и серая кепка.
Волонтеры просят всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по телефону горячей линии поискового отряда или по номеру 112.
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