В Саратовской области неделю ищут 61-летнего мужчину в белых туфлях

О местонахождении Павла Минникова ничего неизвестно с 15 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Вольске Саратовской области продолжаются поиски 61-летнего Павла Минникова. Мужчина ушел из дома 15 июня и с тех пор не выходил на связь. Об этом пишет телеканал «Саратов 24».

По данным поискового отряда ЛизаАлерт, рост пропавшего составляет 176 сантиметров, он худощавого телосложения, с черными волосами с проседью и зелеными глазами.

В день исчезновения на нем были серая куртка, рубашка, темные брюки, белые туфли и серая кепка.

Волонтеры просят всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по телефону горячей линии поискового отряда или по номеру 112.

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